الخرطوم 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،توقيع وزارة المالية السودانية بمقرها أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة الأمريكية لتوفير تسهيلات تمويلية لسداد متأخرات السودان للبنك الدولي والتي ستمكن السودان من الحصول على ما يزيد عن مليار دولار سنويًا من البنك الدولي .ونقلت صحف الخرطوم عن وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد على، أن موازنة 2021م تعتبر أول موازنة تحقق فائض منذ سنوات، موكدة أنه تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة .وعرجت على استقبال رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت أمس في جوبا، عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وناقش الجانبان تطورات الأوضاع في شرق السودان والخلافات مع دولة إثيوبيا.وسلطت الضوء على اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود أمس، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأشارت صحف السودان إلى مقتل ستة على الأقل من أفراد قوات الأمن الأفغانية في هجوم شنته حركة طالبان على قاعدة أمنية في إقليم قندوز شمال شرقي أفغانستان.// انتهى //10:19ت م0018