عام / تسجيل 234 وفاة و18139 إصابة جديدة بكورونا في الهند
الجمعة 1442/5/24 هـ الموافق 2021/01/08 م واس
نيودلهي 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس
سجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 18139 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و234 وفاة .
وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 10.413.417 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 150.570 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.037.398 حالة .
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