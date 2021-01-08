بريدة 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأقام ميدان الملك سعود للفروسية بمنطقة القصيم حفل سباقه الثاني عشر لموسم 1442هـ أمس.وتكون الحفل من 8 أشواط جاءت نتائجها على النحو التالي :الشوط الأول والمخصص إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( أفراس ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400 م حققه الجواد ( رولكس )للمالك عمر المرشود .الشوط الثاني إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1400 م حققه الجواد (حرقوص ) للمالك سليمان الحديبي.الشوط الثالث إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1400حققه الجواد (اشلع) للمالك محمد الجمل .الشوط الرابع إنتاج محلي مفتوح الدرجات ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( عنان المجد ) للمالك علي السلوم.الشوط الخامس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 4 سنوات ) على مسافة 1600م حققه الجواد ( ساحقهم ) للمالك عبدالإله المنصور .الشوط السادس مفتوح الدرجات للخيل العربية على درع مربط الأمل و مسافة الشوط 1600 م حققه الجواد ( فارع الخالدية ) للمالك سلمان الوهيبي.الشوط السابع والرئيس إنتاج محلي خيل المبتدئة ( عمر 3 سنوات ) على مسافة 1600م حققته الفرس ( هلا حصة ) للمالك محمد الجمل .الشوط الثامن إنتاج محلي مفتوح الدرجات وربحت من ( 1 إلى 3 ) ( عمر 4 سنوات فأكبر ) على مسافة 1600م حققه الجواد (عناية الرشيد) للمالك سامي الديحاني.وفي نهاية الحفل توج مدير ميدان الملك سعود ، عبدالعزيز التويجري كأس الدعم الثاني عشر لمالك الفرس ( هلا حصه) محمد عبدالعزيز الجمل، وسلم مالك الجواد ( فارع الخالدية ) سلمان الوهيبي درع مربط الأمل للخيل للعربية.// انتهى //11:12ت م0024