بيروت 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالمخاوف الكبيرة التي تسود الأوساط الشعبية اللبنانية بسبب الارتفاع المخيف في أعداد المصابين بفيروس كورونا في ظل الوضع المأساوي التي تعاني منه المستشفيات الحكومية والخاصة وعجزها عن استقبال المصابين.وسلطت صحف اليوم الضوء على إعراب مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أمس عن أمله في أن يكون وصول الحكومة لعدن بداية التعافي بعد عام محفوف بالتحديات.وأخبرت صحف بيروت عن دعوة منظمة الصحة العالمية دول القارة الأوروبية أمس إلى بذل المزيد من الجهود في مواجهة وضع ينذر بالخطر بسبب انتشار نوع متحوّر من فيروس كورونا المستجد .// انتهى //11:23ت م0026