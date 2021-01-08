الرباط 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المغربية الصادرة اليوم، قرار الحكومة المغربية، تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى 10 فبراير المقبل،وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.وأشارت الصحف بأن المغرب استقر على لقاح "محدد"، بعدما قررت وزارة الصحة المغربية منح ترخيص لاستعمال لقاح مختبر "أسترا زینيكا" البريطاني وجامعة أكسفورد، وذلك من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية.واهتمت بمصادقة الكونغرس الأمريكي على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية .وتناقلت الصحف إعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، أنه يتعهد بالانتقال السلس للسلطة في 20 يناير الجاري .وتابعت الصحف أخبار وباء كورونا عبر العالم مشيرة إلى أن أعداد الإصابات اقتربت من تجاوز حاجز الـ "86" مليون إصابة،في الوقت الذي تواصل فيه دول العالم تعزيز تدابير الحد من تفشي الفيروس بالتزامن مع تواصل حملات التطعيم.// انتهى //11:30ت م0027