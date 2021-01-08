تونس 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على فحوى لقاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أمس مع السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم، الذي تناول سبل توسيع التعاون الاقتصادي الشامل بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.وتابعت تطورات الوضع الوبائي في تونس نتيجة انتشار فيروس كورونا، مشيرةً إلى تأكيد عضو الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا في تونس هاشمي الوزير، أن إقرار الحجر الصحي الشامل مجدداً في تونس يمكن اللجوء إليه متى اقتضى الوضع الصحي ذلك .وركزت في سياق متابعتها للوضع في ليبيا، على توالي ردود الأفعال المرحبة بعملية تبادل محتجزين بين حكومة الوفاق والقيادة العامة للجيش بمنطقة الشويرف، حيث رحبت الأمم المتحدة بالخطوة فيما أكد بيان صادر عن بعثة الدعم الأممية أهمية بناء عنصر الثقة بين طرفي الصراع .وأشارت إلى أن أغلب المواقف اتفقت على دعم توحيد الصف بين دول الخليج العربي وعودة العلاقات كما كانت.// انتهى //13:22ت م0029