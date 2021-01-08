إسلام آباد 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم باكستان على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأفريقية في مختلف المجالات وبخاصة مجالي التجارة والاقتصاد.واهتمت بالاتصال الهاتفي الذي جرى أمس بين صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي الذي تضمن بحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وعرجت على إجراء القوات المسلحة الباكستانية تجربة ناجحة على منظومة صواريخ "الفتح" المطورة محلياً والقادرة على حمل جميع أنواع الرؤوس الحربية التقليدية والنووية.وأشارت صحف اليوم إلى زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه إلى مملكة البحرين لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العسكرية والدفاعية.وتناقلت الصحف تصريحات رئيس الوزراء عمران خان الذي كشف عن ارتفاع احتياطي العملة الأجنبية لدى باكستان إلى أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات.وتطرقت إلى تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان نسبياً مقارنة بالأسابيع الماضية.// انتهى //13:22ت م0030