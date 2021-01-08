أستانا 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسرحبت جمهورية كازاخستان بالقرارات الصادرة عن قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي اختتمت أعمالها في محافظة (العُلا).وأوضحت أن عودة العلاقات الطبيعية بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، ستعزز الوحدة الأخوية بين شعوب هذه الدول وازدهار المنطقة بأسرها.وأكدت استعداد كازاخستان لتطوير علاقات الشراكة مع جميع دول الشرق الأوسط.// انتهى //13:42ت م0033