الخليل 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واساعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعةَ فلسطينيين من محافظتي الخليل وجنين.وأفادت مصادرُ أمنيةٌ فلسطينيةٌ في الخليل أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول شمال الخليل، واعتقلت فلسطينيًا بعد تفتيش منزله والعبث بمحتوياته.وفي ذات السياق نقلت مصادرُ فلسطينيةٌ عن مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور ، أن قوات الاحتلال داهموا المخيم واعتقلوا ثلاثة فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.// انتهى //14:01ت م0034