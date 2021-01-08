رام الله 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1592 حالة تعاف ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات بمناطق متفرقة من الضفة ، وإفراج سلطات الاحتلال عن الأسير حسن الفطافطة بعد 18 عاما في الأسر.ونشرت صحف هذا اليوم تأكيدات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية خلال لقائه القنصل البريطاني العام فيليب هول برام الله، الحفاظ على حل الدولتين بالشراكة مع أوروبا والإدارة الجديدة في الولايات المتحدة.وتحدثت صحف فلسطين عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجدَ الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيليوأخبرت صحف فلسطين دوليًا عن مصادقة الكونغرس الأمريكي رسميا،أمس ، على فوز الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.// انتهى //14:12ت م0040