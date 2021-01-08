رام الله 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 23 وفاة، و822 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1405 حالات تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم،أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 88.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.4%، ونسبة الوَفَيَات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 105 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //16:10ت م0048