سكاكا 24 جمادي الأولى 1442 هـ الموافق 8 يناير 2020 م، واسقدَّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف العزاء والمواساة لمدير إدارة المشائخ والنواب والمعرفين بالإمارة وسمي بن ذيب الفهيقي في وفاة والدته .كما اطمأن سموه على صحة الموظف بإمارة المنطقة علي بن خلف المهنا إثر تعرّضه لحادث سير مروري، معبّراً له سموه عن مواساته في وفاة زوجته.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه الكريم بالفهيقي والمهنا، داعياً للفقيدتين بالرحمة والمغفرة ولذويهما بالصبر والسلوان.من جهتهما أعرب الفهيقي والمهنا عن شكرهما لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهما، داعين المولى عز وجل أن يحفظ سموه الكريم وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//16:52ت م0054