عمّان 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس توزيع كسوة الشتاء التي تشتمل على الحقائب الشتوية والبطانيات للأسر اللاجئة والمحتاجة من الفلسطينين والسوريين في محافظات عمّان والزرقاء ومعان والطفيلة بالأردن.ووزعت 1,433 حقيبة شتوية و2,866 بطانية، استفاد منها 1,433أسرة.ويأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع كسوة الشتاء لأسر اللاجئين في الأردن .//انتهى//17:14ت م0060