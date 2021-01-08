الرياض 24 جمادى الأولى 1442 الموافق 8 يناير 2021 واس.حصدت المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" منذ انطلاقها منتصف عام 2020 ، 251 ألف مستفيد و127 ألف متبرع وذلك من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل يساهم في تطوير آليات عمل القطاع غير الربحي في المملكة و يُعزز قيمة العطاء ويحوكم عمليات التبرع بشكل عام .الجدير بالذكر أن منصة تبرع تعد واحده من أهم قنوات العطاء الرسمية الموثوقة والتي تتميز بسهولة الاستخدام وتعدد الخيارات، إذ تمكن المتبرع من اختيار تصنيف العطاء (صدقة ، زكاة ، كفارة) كما تتيح له أيضا اختيار المجال الذي يرغب في توجيه تبرعه إليه ، كما تتيح وسائل دفع متنوعة باستخدام بطاقات مدى وفيزا ، ماستركارد و Apple Pay. ، وتٌعد حلا سهلا لإيصال المتبرع بالمحتاج في كل مناطق ومدن المملكة ونموذجا وطنيا لتعزيز المواطنة الفاعلة والتكافل الاجتماعي من خلال البذل والإحسان بين أفراد المجتمع.ويمكن للراغبين بالتبرع تصفح فرص العطاء المتاحة عبر الرابط https://donations.sa . كما يمكن التواصل مع المنصة عبر حسابيها في تويتر وإنستغرام @DonationsSA.//انتهى//17:31ت م0063