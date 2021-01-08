عدن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسنظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بمحافظة عدن الحفل التكريمي لتسليم أدوات المهنة للمستفيدات من مشروع بذرة أمان ( عدن - تعز - الساحل الغربي) .وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور محمد الزعوري أهمية المشروع في دعم شريحة مهمة في المجتمع والمتمثلة بأسر الأيتام، مشيدا بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة لدعم العمل الإنساني في اليمن.وأشار منسق مشاريع مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الطيار لتنفيذ المركز ما يزيد على 550 مشروعا في عموم المحافظات اليمنية.واستعرضت مديرة مشروع "بذرة أمان" إيمان الزبيري أهداف المشروع الذي استمر لمدة عام واستهدف 600 امرأة من عائلات أسر اليتامى في محافظات عدن وتعز ومأرب والساحل الغربي، وذلك من خلال تدريب أمهات الأيتام في مجالات الخياطة، وصناعة الكيك، و صناعة البخور، والتصوير والمونتاج، والتي تم اليوم تسليمهن أدوات المهنة.//انتهى//17:34ت م0064