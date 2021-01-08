الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 8 يناير 2021 م واستعادل فريق الباطن مع ضيفه فريق الهلال، في المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب نادي الباطن بحفرالباطن بنتيجة 2-2، وذلك ضمن منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .سجل للهلال لاعبه محمد كنو عند الدقيقة 25، ليعادل للباطن اللاعب يوسف الجبلي عند الدقيقة 35، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف الفرنسي قوميز هدف الهلال الثاني في الدقيقة 43.وفي الشوط الثاني سجل ريناتو هدف التعادل للباطن وذلك عند الدقيقة 61.وبهذه النتيجة رفع الهلال نقاطه لـ 25 نقطة في المركز الأول، بينما ارتفع رصيد الباطن لـ 12 نقطة في المركز 12 في سُلّم الترتيب .// انتهى //19:26ت م0079