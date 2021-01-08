عمّان 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 1092 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 305163 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 285393 حالة شفاء بعد تسجيل 1050حالة إضافية، كما سجلت 21 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 3989 حالة.// انتهى//19:28ت م0081