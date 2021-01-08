القاهرة ٢٤ جمادى الأولى 1442هـ الموافق ٠٨ يناير 2021 م واستعادل فريق البنك الأهلي مع ضيفه نادي "بيراميدز" بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد "اتحاد الشرطة"، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد البنك الأهلي بهذا النتيجة إلى 6 نقاط في المركز العاشر بجدول ترتيب فرق الدوري، فيما ارتفع رصيد "بيراميدز" إلى 8 نقاط في المركز الخامس.// انتهى //19:35ت م0084