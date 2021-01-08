سياسي / الرئيس الإريتري يستقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني
الجمعة 1442/5/24 هـ الموافق 2021/01/08 م واس
الخرطوم 24 جمادى الاول1442ه الموافق 8 يناير2021واس
استقبل الرئيس الإريتري اسياس أفورقي بمكتبه بالقصر الرئاسى بأسمرا اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى .
وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين البلدين وتنسيق المواقف في قضايا الإقليم والوضع الراهن ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإستراتيجية التي تهم البلدين والمنطقة.
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19:37ت م
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