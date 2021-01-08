الخرطوم 24 جمادى الاول1442ه الموافق 8 يناير2021واساستقبل الرئيس الإريتري اسياس أفورقي بمكتبه بالقصر الرئاسى بأسمرا اليوم، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى .وجرى خلال اللقاء بحث التعاون القائم بين البلدين وتنسيق المواقف في قضايا الإقليم والوضع الراهن ، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإستراتيجية التي تهم البلدين والمنطقة.//انتهى//19:37ت م0085