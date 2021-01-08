اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض
الجمعة 1442/5/24 هـ الموافق 2021/01/08 م واس
بيروت 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 8 يناير 2021 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.66%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 656.84 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 30 ألفا و65 سهما، بقيمة 349 ألفا و293 دولارا، نفّذت من خلال 18 صفقة.
كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و712 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و757 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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19:37ت م
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