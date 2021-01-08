بيروت 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 8 يناير 2021 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.66%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 656.84 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 30 ألفا و65 سهما، بقيمة 349 ألفا و293 دولارا، نفّذت من خلال 18 صفقة.كما انخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و712 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و757 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:37ت م0086