الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واستغلب فريق القادسية على ضيفه فريق الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الخبر بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل هدف القادسية الأول اللاعب "أسبريا" عند الدقيقة 12، ليضيف زميله اللاعب "حمد اليامي" الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 48، وفي الدقيقة 76 سجل اللاعب "حسن العمري" الهدف الثالث لفريقه، في حين سجل للأهلي الهدف الأول اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 88.// انتهى //19:54ت م0087