الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسنظمت فروع الإيواء الرجالية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام الماضي, 450 برنامجاً ونشاطاً للمشمولين برعايتها من فئة الأيتام وذوي الإعاقة والأحداث والمسنين, وذلك بإشراف الكادر العامل معهم.وتنوعت البرامج مابين برامج داخلية تدريبية وتثقيفية وأنشطة ترفيهية واجتماعية وبرامج خارجية مثل الزيارات والرحلات والمشاركة في الفعاليات والمناسبات العامة بالتنسيق مع الجهات الخارجية ذات العلاقة, بالإضافة إلى البرامج الافتراضية التي نفذتها الفروع ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.يُذكر أن جميع المراكز والدور التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، تقدم كل أنواع الرعاية لمستفيديها, بالإضافة إلى خدمة الإيواء.// انتهى //21:22ت م0093