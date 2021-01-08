رياضي / فريق إنبي يفوز على وادي دجلة "2-1" بالدوري المصري الممتاز
الجمعة 1442/5/24 هـ الموافق 2021/01/08 م واس
القاهرة 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واس
فاز فريق نادي إنبي على مضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما، اليوم ، باستاد "السلام" ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الممتاز لكرة القدم.
وارتفع رصيد إنبي بهذا الانتصار إلى 7 نقاط يحتل بها المركز الثامن بجدول ترتيب فرق الدوري، فيما تجمد رصيد وادي دجلة عند 5 نقاط في المركز الرابع عشر.
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21:30ت م
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