طريف 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية بمكتب وزارة التجارة بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م، 2421 جولة رقابية على المنشآت التجارية، شملت محال بيع المنتجات الغذائية والخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية والمستودعات ومحال بيع مواد البناء ومحال بيع قطع السيارات ومحال تغيير الإطارات وزيوت السيارات ومحطات الوقود, وذلك للتأكّد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتوفُّر المخزون للسلع وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية تنفيذًا للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري.وأوضح مدير مكتب وزارة التجارة والاستثمار بالمحافظة هندي الحويطي أنه خلال هذه الجولات سُجِّل 186 مخالفة وطُبِّقَت الغرامات الفورية على المخالفين، كما باشرت الفرق الرقابية 591 بلاغًا.ودعا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط: https://mc.gov.sa/c-app أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".// انتهى //21:41ت م0100