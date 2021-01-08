واشنطن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية ومستشار الأمن القومي السابق فالح الفياض؛ لتورطه في انتهاكات لحقوق الإنسان.وقالت وزارة الخزانة في بيانٍ صادر اليوم: إن ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، اعتدت على المشاركين ضمن الاحتجاجات العراقية في أكتوبر 2019م، ضد الفساد والبطالة والركود الاقتصادي، والتدخل الإيراني في الشؤون العراقية، إضافةً إلى تردّي الخدمات العامة في البلاد.وأشار البيان إلى أن الفياض كان عضوا في خلية الأزمة التي كوٍنت في أواخر عام 2019م، وقامت بقمع المحتجين العراقيين، بدعم من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وأوضحت الوزارة في بيانها، أن العناصر الموالية لإيران في قوات الحشد الشعبي، ما زالت تواصل شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق، الذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان.وأضاف البيان: أن العقوبات المفروضة على الفياض، ستشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، أو تلك الخاصة به التي بحوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، إضافةً إلى حظر أي كيانات يمتلك الفياض 50 بالمئة من حصتها أو يمتلكها.// انتهى //21:47ت م0102