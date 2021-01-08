الخرطوم 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسالتقى وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبدالرحيم اليوم في الخرطوم, وفد بنك التصدير والاستيراد الأمريكي برئاسة رئيسة مجلس الإدارة كمبرلي ريد.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الممكنة بين حكومـة السودان والولايات حول إمكانية الاستفادة من تجربة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأتلانتا، وتطبيقها فـي السـودان بما يمثل طفرة كبيرة فـي المجال الصحـي ومقاومة الأمراض.// انتهى //22:10ت م0105