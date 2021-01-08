واشنطن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 8 يناير 2021 م واسأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في منشور على حسابه بتويتر اليوم، أنه لن يحضر حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.ووفقاً للجمعية التاريخية للبيت الأبيض، سيصبح ترامب أول رئيس يتخلف عن حضور حفل مراسم تنصيب خليفته، فقد جرت العادة أن يركب الرئيسان إلى مبنى الكابيتول معاً لحضور الحفل، كرمز للانتقال السلمي للسلطة في البلاد.// انتهى //22:30ت م0107