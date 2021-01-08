القاهرة 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأكدت جامعة الدول العربية أهمية توحيد الجهود العربية وتضافر كافة الجهود الوطنية والاقليمية والدولية وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية بهدف القضاء عليها .وأشارت الجامعة في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لمحو الأمية، إلى إنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار في الوطن العربي وذلك في اطار بذل كل جهد من أجل مواجهة أحد أهم التحديات التي تواجه الدول العربية.ودعت للعمل على ايجاد حلول بديلة تضمن معها استمرارية تعليم وتعلم الكبار في ظل جائحة كورونا، وخاصة مع استمرار الجائحة لفترات طويلة، فكان اللجوء لتوظيف التكنولوجيا واستخدام التعليم عن بعد، لضمان استمرارية التعليم والتعلم، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي.وأكدت أن الأمية مازالت تمثل أحد أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي رغم ما تبذله الدول العربية من جهود كبيرة وما نفذته من مشروعات وبرامج وحملات وطنية طوال الفترة الماضية.وجدد الجامعة العربية دعوتها لكافة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية للتعاون المشترك لتعزيز الجهود الرامية لمكافحة ظاهرة الأمية في الوطن العربي والتي تعد العائق الاكبر أمام تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.// انتهى //22:54ت م0108