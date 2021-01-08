تونس 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واساتفق رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، على وضع برنامج إصلاحات اقتصادي مضبوط يتماشي مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع إمكانياتها المالية الحالية.وعد المشيشي، خلال اجتماع عقده عن بعد، اليوم، مع بعثة خبراء الصندوق، وفق بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، أن الوقت قد حان للبدء في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها البلاد، خاصة اثر إنشاء المؤسسات والهيئات الداعمة للمسار الديمقراطي.وأبرز أن تونس تربطها علاقة إستراتيجية مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا استعداد الحكومة للانطلاق الفعلي في مسار الإصلاحات الهيكلية التي طالب بها التونسيون طيلة عشرة سنوات.// انتهى //23:28ت م0111