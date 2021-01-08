عدن 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسقتل وأصيب خمسة مدنيين في اليمن اليوم بشظايا قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على حي سكني في مدينة تعز، المركز الإداري لمحافظة تعز، جنوب غرب اليمن.وقال مصدر محلي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية: "إن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استهدفت حي المطار القديم بقذيفتين من مواقع تمركزها في منطقة غراب، وأسفر هذا الاستهداف عن مقتل طفل في الخامسة عشرة من عمره، وإصابة طفلين آخرين وامرأتين بجروح خطرة".// انتهى //23:29ت م0112