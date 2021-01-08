عرعر 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسنفذت الفرق الرقابية في وزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2020م، 14350 جولة رقابية على المنشآت التجارية في جميع مدن ومحافظات المنطقة.وأوضح مدير عام وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز أن الفرق الرقابية باشرت 2694 بلاغًا خلال عام 2020م، مشيراً إلى أن الجولات الرقابية شملت محال بيع المنتجات الغذائية والخضار والفواكه والمواد الاستهلاكية والمستودعات ومحال بيع مواد البناء ومحال بيع قطع السيارات ومحال تغيير الإطارات وزيوت السيارات ومحطات الوقود, وذلك للتأكّد من استمرارية عمل المنشآت التجارية وتوفُّر المخزون للسلع وتقديم خدماتها للمستهلكين، والتحقّق من توفير وسائل الدفع الإلكترونية.ودعا الفايز عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق "بلاغ تجاري" أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على "الإنترنت".// انتهى //23:35ت م0113