القاهرة 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا متأخرًا على مضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.وبهذا الفوز تصدر الأهلى جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز، برصيد 13 نقطة، فيما احتل فريق سيراميكا كليوباترا، المركز السابع ، برصيد 7 نقاط من أربع مباريات .//انتهى//00:33ت م0118