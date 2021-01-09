الرياض 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ"60" مواطنًا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات.وفيما يلي أسماء المتبرعين الممنوحين ميدالية الاستحقاق:سياف الشهراني , ماجد الصقعوب , سليمان الغانم , محمد الخضيري , محمد الغامدي , خالد الزهراني , الرقيب أول / رزيق اليزيدي , يحيى الزهراني , الجندي أول / عبدالله طوهري , عبدالله الأحمد , تركي الانصاري , جاسم المشرف , عبدالعزيز القميزي , علي الضويلع , معتصم العمري , محمد علي , سطام العتيبي , عبدالكريم الدخيل , العريف / عادل الدخيل الله , حمزة المقعدي , خالد الزهراني , النقيب / صالح القحطاني , الجندي أول / صالح العتيبي , المقدم / علي المقبل , الرقيب / بندر المالكي , الرقيب / سراج رواص , العريف / أحمد غزاوي , تركي الجطيلي , عبدالرحمن بالعبيد , محمد القحطاني , بندر علي , مشعل الحقباني , فيصل العروان , تراحيب المطيري , فهد العاتبي , ثامر مروي , المقدم / محمد الشهراني , صالح الهويمل , العريف / محمد الحربي , أستاذ مساعد / عماد الجهني , أحمد الشمراني , محمد الزمامي , أسامة الزهراني , أسامة الحسيني , محمد المعيرفي , النقيب الطبيب / فيصل المهيزع , مهند العتيبي , عبدالرحمن الغامدي , إبراهيم الخمعلي , عبدالرحمن المزروع , سلطان الجويسر , محمد الحمود , عبدالعزيز الخضيري , مناحي العييدي , عبدالملك التويم , العقيد / أحمد القحطاني , رئيس رقباء / بندر حدادي , طارق حدادي , أحمد حدادي , الرقيب / مشبب الأسمري.// انتهى //01:15ت م0120