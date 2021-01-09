القاهرة 24 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم عن تسجيل 1001 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 56 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد في تصريح له اليوم بخروج 754 متعافيا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 117529 حالة حتى اليوم.وذكر الدكتور خالد مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 147810 حالة من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها، و 8085 حالة وفاة.//انتهى//02:54ت م0123