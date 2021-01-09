برازيليا 24 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 08 يناير 2021 م واسذكرت وزارة الصحة في البرازيل اليوم تسجيل 52035 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) و 962 وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثمانية ملايين و 13708 حالات، والوفيات إلى 201460 ، مما يجعلها ثالث أكبر دول العالم تضررا بالفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند​​​.// انتهى //04:01ت م0127