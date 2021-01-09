الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد - 19)برؤية الملك وولي العهد.. عهد جديد للتعاون الخليجيالقيادة تهنئ رئيس وزراء جورجياأمير القصيم يثمن جهود الثقافة في تعزيز قطاع المتاحفأمير الباحة يتسلم تقارير الجولات الميدانيةوفاة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيزالسماح بسفر المواطنين والعودة للمملكة ابتداءً من 31 مارستمرين مشترك بين (F15) السعودية و(B52) الأميركيةالطيران المدني يستعرض البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطاراتاستقرار الإصابات.. وتعافي 171 حالةمنح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطنًا تبــرعوا بالـدم عشـر مــراتمحمد بن فهد: المملكة من أوائل الدول في السيطرة على كورونانائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كوروناالإمارات تعيد فتح جميع المنافذ مع قطرترمب يواجه دعوات لعزله.. واستقالة وزيرين أميركيينبومبيو يرفض تسمية أميركا بـ«جمهورية الموز»عزل مدينة صينية لمكافحة كورونا.. والأوروبي يضاعف طلبيات اللقاحالاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلينإندونيسيا تفرج عن باعشير بعد عقدين من تفجيرات باليبكين تهدد واشنطن بدفع "ثمن باهظ" بسبب زيارة لتايوان// يتبع //06:02ت م0003