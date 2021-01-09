عام / الصحف السعودية
السبت 1442/5/25 هـ الموافق 2021/01/09 م واس
الرياض 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح (كوفيد - 19)
برؤية الملك وولي العهد.. عهد جديد للتعاون الخليجي
القيادة تهنئ رئيس وزراء جورجيا
أمير القصيم يثمن جهود الثقافة في تعزيز قطاع المتاحف
أمير الباحة يتسلم تقارير الجولات الميدانية
وفاة طرفة بنت هذلول بن عبدالعزيز
السماح بسفر المواطنين والعودة للمملكة ابتداءً من 31 مارس
تمرين مشترك بين (F15) السعودية و(B52) الأميركية
الطيران المدني يستعرض البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات
استقرار الإصابات.. وتعافي 171 حالة
منح ميدالية الاستحقاق لـ60 مواطنًا تبــرعوا بالـدم عشـر مــرات
محمد بن فهد: المملكة من أوائل الدول في السيطرة على كورونا
نائب أمير الرياض يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا
الإمارات تعيد فتح جميع المنافذ مع قطر
ترمب يواجه دعوات لعزله.. واستقالة وزيرين أميركيين
بومبيو يرفض تسمية أميركا بـ«جمهورية الموز»
عزل مدينة صينية لمكافحة كورونا.. والأوروبي يضاعف طلبيات اللقاح
الاحتلال يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين
إندونيسيا تفرج عن باعشير بعد عقدين من تفجيرات بالي
بكين تهدد واشنطن بدفع "ثمن باهظ" بسبب زيارة لتايوان
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