وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان ( كورونا.. والنموذج الإيراني ) : أكد المرشد الإيراني على منع دخول اللقاحات من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لأنه لا يثق بهؤلاء الذين يريدون اختبار اللقاحات على الشعب الإيراني!.فالنظام الإيراني وإدارته الكارثية لجائحة كورونا، مارس خطاباً إعلامياًً كاذباً بإحالة سبب تفشي الجائحة في بلاده إلى العقوبات الأميركية، بهدف تحويل العقوبات إلى مسألة إنسانية.وواصلت : لهذا ومنذ اليوم الأول للجائحة حَكَمَ نظام الملالي بفشل نماذج الحكم العالمية في مواجهة كورونا، فالنموذج الإيراني الكامن في عقله يجب أن يسود ثقافة الشعوب وتصرفاتها الأخلاقية، مستعملاً مصطلحات مذهبية في مخاطبة الشعب الإيراني باعتبار الجائحة أمراً مساعداً لتهيئة الأرض والعباد لظهور المعصوم لقيادة العالم.وبينت : ولا شك أن هذا الفكر الكارثي المعبأ بأحمال أيديولوجية موجّهٌ بالدرجة الأولى إلى الشعب الإيراني الذي اتهم نظامه بالفشل في مواجهة الجائحة، فالعالم لا يعنيه أمر المعصوم، فضلاً عن ظهوره، إلاّ أن نظام الملالي يؤكد بإصرار على حاجة العالم إلى إحلال نموذجه بدلاً من النماذج الأخرى لإنقاذ البشرية جمعاء!.// يتبع //06:02ت م0004