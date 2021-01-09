وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان ( تعاون طموح ) : تدخل مسيرة التعاون الخليجي عقدها الخامس بمعطيات قوية للعمل المشترك، وفرتها نتائج القمة التاريخية في العلا، بحكمة القادة الأشقاء والمقاصد والأهداف العليا لمصالح دول المجلس وشعوبها، والتي أكدت عليها الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وحنكة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وما هيأته المملكة من أجواء من أسباب وحدة الصف وروح الإرادة الجماعية؛ كنهج أصيل في دفع خطوات العمل والتعاون المشترك على كافة الأصعدة، وتشكيل معالم الخطى القوية للمستقبل وتذليل كافة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك.وبينت : وبقدر التطلعات والطموحات التي أكدت عليها القمة لتحقيق المزيد من الإنجازات في مسيرة النماء والازدهار لمواطني دول المجلس، جاءت الرسالة واضحة وقوية بتأكيد صلابة الكيان الخليجي وقدرته على مواجهة التحديات المحدقة بالمنطقة، والتي تستهدف أمنها واستقرارها، مثلما نجح في ذلك على مدى أربعة عقود؛ باعتباره النموذج المضيء للعمل المشترك ورافعة أساسية للموقف العربي تجاه قضايا الأمة.وختمت : لذلك تحرص المملكة بقيادتها الرشيدة ومكانتها الكبيرة على تعزيز منعة مجلس التعاون، وزيادة دوره إقليميا وعالميا، وترسيخ التعاون والترابط والتكامل بين الدول الشقيقة في جميع المجالات، وصولاً إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة، التي تؤثر في السلم والاستقرار الدوليين.// يتبع//06:03ت م0006