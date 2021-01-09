إسلام آباد 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم نجاح الحكومة في إقناع أهالي ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف عمالاً يوم الأحد الماضي بهجوم نفذه تنظيم داعش في مدينة كويتا على إنهاء احتجاجهم ودفن جثث القتلى، وذلك بعد موافقة الحكومة على تلبية مطالبهم.وأخبرت عن تسلم باكستان أول شحنة من لقاح فيروس كورونا نهاية يناير الجاري، لتقديمه للعاملين في الخطوط الأمامية.واهتمت بالمحادثات الإستراتيجية بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية التي انعقدت أمس بمقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي لمناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي والأمني.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والصين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتعاون بشأن القضايا الإقليمية.وأشارت إلى تركيز باكستان على تعزيز الصناعات المحلية في مختلف المجالات وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التصنيع الحربي.وتناولت رفع باكستان القيود التي كانت مفروضة على تأشيرات دخول المواطنين من بنجلاديش إلى أراضيها.وأنبأت عن تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد اهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها مع كوبا.وعرجت إلى اتفاق باكستان ومملكة البحرين على تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والدفاعية.و تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل أربعة من أفراد الأمن من بينهم قائد شرطة منطقة غوريان في هجوم شنته حركة طالبان بإقليم هيرات غرب أفغانستان.// انتهى //07:22ت م0009