مكسيكو سيتي 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسجلت وزارة الصحة المكسيكية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 14 ألفًا و 362 إصابة جديدة بفيروس كورونا ( كوفيد - 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالعدوى في البلاد حتى الآن مليون و507 آلاف و 931 إصابة.و أعلنت الوزارة كذلك أنها سجلت خلال الفترة نفسها 1038 وفاة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في المكسيك منذ بدء الجائحة إلى 132 ألفًا و 69 وفاة.// انتهى //07:31ت م0010