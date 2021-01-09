المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 9 يناير 2021م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمنت رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي الحناكية والمهد ، تستمر حتى الساعة الـ 6 مساء .// انتهى //08:12ت م0012