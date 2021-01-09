القاهرة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، على تفقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي واستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتنفيذ المشروع.ونشرت دعوة الرئيس المصري لمجلس النواب الجديد لعقد جلسته الأولى يوم الثلاثاء المقبل.وسلطت الضوء على اجتماعات سد النهضة المقرر استئنافها غداً برئاسة جنوب إفريقيا ومشاركة كل من مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث المواقف والخلافات بين الدول الثلاث بشأن السد.واستعرضت صحف مصر تصريحات مسؤولة اللقاحات في منظّمة الصحة العالمية كيت أوبراين، التي قالت فيها إن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد فيروس كورونا بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.// انتهى //09:23ت م0013