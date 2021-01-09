بيروت 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم تلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في نيوم الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19).وواصلت صحف لبنان حديثها عن تعثر تشكيل الحكومة مما يعرض لبنان للمخاطر من خلال تفشي جائحة كورونا وارتفاع أعداد المصابين .ولفتت الصحف الانتباه إلى المواقف التي أطلقها حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي أكد أن عصر تثبيت سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي انتهى.وأشارت إلى تعهد كل من أفغانستان وكندا والسويد وأوكرانيا وبريطانيا على مقاضاة إيران لإسقاطها الطائرة الأوكرانية ما أودى بحياة مواطنين من تلك البلاد.وأخبرت عن إعلان لندن حالة الطوارىء للتصدي لخطر عجز المستشفيات من مواجهة سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا تنتشر في المملكة المتحدة.// انتهى //09:43ت م0014