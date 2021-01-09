بغداد 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم، مباركة العراق النجاح الذي حققته الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت في مدينة العلا.وعرجت الصحف على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة الماليّة الحالية 2021، منوهة بالجلسة الخاصة التي من المقرر أن يعقدها مجلس النواب العراقي اليوم لإنجاز القراءة الأولى لهذا المشروع, مشيرة إلى أراء المختصين بالشأن المالي والاقتصادي حول نقاط الاختلاف والاتفاق بين الموازنة من جهة وبين البرنامج الحكومي والإصلاحات المعلنة والورقة البيضاء المقدمة من قبل وزارة المالية من جهة أخرى, خاصة مايتعلق بترشيد النفقات وزيادة الإيرادات،وتطرقت صحف بغداد إلى احتفال الشرطة العراقيّة اليوم بذكرى مرور 99 عاماً على تأسيسها.وأشارت الصحف العراقية إلى أعمال العنف التي شهدتها ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية أمس, مبرزةً إعلان الأجهزة الأمنية فرض سيطرتها على الساحة بعد تفريق المتظاهرين .// انتهى //10:19ت م0016