طرابلس 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ الليبية الصادرة اليوم لقاءَ رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبى كونتى، مشيرةً إلى بحث سبل تطوير التعاون المشترك، ومناقشة البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية.وأشارت إلى تصريحات نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وتأكيده أن الأطراف السياسية نجحت في الجلوس على طاولة الحوار والتفاهم على عددٍ من المِلَفّات في فترة وجيزة .وتناولت إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، عن تقديم موادَّ غذائيةٍ إلى الليبيين النازحين، موضحة أن المستفيد من هذا الدعم 2500 أسرة .ونوهت الصحف إلى إشادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأول انتخابات للمجالس البلدية لعام 2021 في ليبيا، حيث أقيمت الانتخابات في بلديات حي الأندلس وقصر الأخيار وسواني بن آدم وزليتن.وعرجت صحف اليوم على تصريحات مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر، اتباع المسار الأممي وأن الحوار هو أفضل سبيل لحل الأزمة الليبية .// انتهى //11:02ت م0017