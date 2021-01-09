المجمعة 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسفعّلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة "الخوارج شرار الخلق".وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم، كما تعرف بالجماعات والأحزاب المعاصرة التي تمثل معتقد الخوارج، مع التأكيد على إبراز جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج؛ مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة.وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري أن هذه الحملة تأتي انطلاقاً من قيام الرئاسة العامة بواجباتها ومسؤولياتها واختصاصاتها وتحقيقاً لرسالتها؛ في تعزيز الأمن الفكري والانتماء والمواطنة الحقة، والتحذير من التطرف والإرهاب والفكر الضال وبيان خطره على الدين والوطن.// انتهى //12:19ت م0022