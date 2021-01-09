الخرطوم 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسسلطت الصحفُ السودانية الصادرة اليوم الضوءَ على المباحثات التى أجراها الرئيس الأريتري اسياس أفورقي باسمرا أمس، مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، والتى تطرقت إلى عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.وأبرزت تصريح وزير الري السوداني ياسر عباس، أن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة للمرة الثانية في يوليو المقبل، قبل توقيع اتفاق أو تبادل المعلومات، يُشكل تهديدا مباشرا لحياة القاطنين على ضفاف النيل.وعرجت صحف الخرطوم على مباحثات وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبدالرحيم بمكتبه أمس، مع رئيسة مجلس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي كمبرلي ريد،إمكانية الاستفادة من تجربة مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بأتلانتا، وتطبيقها فـي السـودان بما يمثل طفرة كبيرة فـي المجال الصحـي ومقاومة الأمراض.وأخبرت عن تمكن الجيش الصومالي من قتل 8 عناصر من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية من بينهم قائدها مختار نورو، في عملية عسكرية قامت بها على مواقع الحركة بمحافظة باي.// انتهى //12:31ت م0023