تونس 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واسأبرزت الصحفُ التونسية الصادرة اليوم اتفاقَ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، على وضع برنامج إصلاحات اقتصادي يتماشى مع رؤية الحكومة وأولوياتها ويتناسب مع إمكانياتها المالية الحالية، معتبرا أن الوقت قد حان للبدء في اعتماد إصلاحات اقتصادية واجتماعية تنتظرها البلاد.وتطرقت صحفُ اليوم إلى الوضع في ليبيا، حيث تتواصل المساعي الدبلوماسية والدولية للتوصل إلى حل سياسي لإيقاف الصراع وتشكيل قيادة جديدة لقيادة البلاد وتوحيد المؤسسات التي مزقتها الحرب الأهلية المتواصلة هناك منذ سنوات، مشيرة إلى أنه في إطار هذه المساعي الدولية تقرر نقل جلسات الحوار السياسي الليبي الذي تعثر خلال شهر نوفمبر من تونس إلى جينيف .وسلطت الضوءَ على قرار شركة "تويتر" تعليقها حسابَ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم، مشيرة إلى أن مارك زوكربرغ الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، قد صرح في وقت سابق أن الشركة ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "فيسبوك" و"إنستغرام" لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.// انتهى //13:20ت م0028