رام الله 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واساعتقلت قواتُ الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينيًّا من منطقة بطن الهوى في مدينة رام الله.ونقلت مصادرُ فلسطينيةٌ عن رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة ، أن عدة آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال قد اقتحمت بيتونيا ، من بوابة معتقل "عوفر"، وأن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال وشبان فلسطينيين دون وقوع إصابات، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد حسن عمرة عقب دهم منزله في بطن الهوى، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.// انتهى //13:22ت م0029