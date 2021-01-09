الجزائر 25 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 09 يناير 2021 م واساهتمت الصحفُ الجزائرية الصادرة اليوم بتوجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى ألمانيا قريبًا ، لإجراء فحوصٍ طبية لما بعد فترة النقاهة .وأشارت إلى إعلان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، أن الجزائر تعد من أكثر البلدان في العالم المهددة سيبرانيا، لافتًا الانتباه إلى إحباط 95 ألف هجمة إلكترونية ضد بلاده التي صنّفت في عام 2018 الأولى عربيًّا و14 عالميًّا من حيث البلدان الأكثر تعرضًا للهجمات الإلكترونية.وتناولت تمكن قوات الأمن التونسية أمس من إلقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم "القاعدة" الإرهابي، كان محل مطاردة.وتطرقت إلى إغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرمَ الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أمام المصلين والزوار لمدة 10 أيام، بحجة مكافحة انتشار فيروس كورونا.// انتهى //13:43ت م0031